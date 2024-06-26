26 июн. 2024 г., 12:32
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Новости ID: 85520372
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Иран: безоговорочный вывод США из Сирии необходим для мира и стабильности региона

26 июн. 2024 г., 12:32
Новости ID: 85520372
Иран: безоговорочный вывод США из Сирии необходим для мира и стабильности региона

Нью-Йорк, 26 июня, ИРНА – Немедленный и безоговорочный вывод американских войск из Сирии является необходимым для мира и стабильности Сирии. Об этом заявил посол и постпред Ирана при ООН Амир Саид Иравани, отметив, что американские военные вместо борьбы с терроризмом продолжают поддерживать организации, признанные ООН террористическими группировками, такие как «Джебхат ан-Нусра», и грабят нефть и имущество сирийского народа.

«Народ Сирии по-прежнему страдает от гуманитарного кризиса, агрессии, иностранной оккупации и терроризма. Незаконной оккупацией, бесчеловечными санкциями, политизацией возвращения беженцев и внутренне перемещённых лиц и предотвращением международной поддержки для восстановления Сирии некоторые западные страны продлевали конфликты, они пытаются навязать свою волю сирийскому народу», - Сказал Иравани  на заседании СБ ООН по политической и гуманитарной ситуации в Сирии.

Как отметил посол, такие усилия являются незаконными и аморальными и лишь продлят кризис и усугубят страдания сирийского народа.

«Международное сообщество не должно оставлять сирийский народ в одиночестве в борьбе с терроризмом, иностранной оккупацией и экономическим терроризмом, вызванным незаконными санкциями», - подчеркнул иранский дипломат.

По его словам, суверенитет, политическая независимость, единство и территориальная целостность Сирии должны полностью соблюдаться всеми в соответствии с решениями Совета Безопасности.

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