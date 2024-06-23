550 000 израильтян убежали из Израиля всего за 6 месяцев

Израильское издание "Время Израиля" сообщило о резком росте обратной миграции из Израиля после операции "Буря Аль-Аксы".

По данным этого израильского СМИ, только за первые 6 месяцев войны против Газы 550 000 израильтян покинули Израиль, отправившись в другие страны.

Сегодня, в воскресенье, туристические агентства Израиля также сообщили, что тысячи других израильтян покидают страну из-за страха перед расширением войны между "Хезболла" и Израилем.

По данным этих агентств, все свободные места для бронирования поездок за пределы Израиля уже заняты, и новые регистрации невозможны.

Согласно новому опросу, опубликованному израильским институтом "Демократия" в Тель-Авиве, надежда израильского народа на будущее режима и его безопасность снизилась.

Согласно этому отчету, только 32% израильтян надеются на будущее политической структуры Израиля, и только 31,5% уверены в способности этого режима обеспечить безопасность.