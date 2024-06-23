Производство сухого молока в Иране побило рекорд

Хейдар Мохаммади отметил, что производство сухого молока в мае 2023 года превзошло средний уровень производства в предыдущие месяцы. Он заявил: "Благодаря круглосуточным усилиям всех участников отрасли производство сухого молока в мае превысило 6 миллионов банок. В то время как среднее производство в предыдущие месяцы составляло 5 миллионов 600 тысяч банок."

Он также сообщил, что статистика показывает 35% рост производства сухого молока в мае по сравнению с апрелем. Он также подчеркнул, что благодаря надзору и инспекциям, проводимым инспекторами по пищевым продуктам и лекарствам, в начале 2023 года наблюдается максимальное распространение сухого молока, исключая возможность накопления запасов на фабриках.

Заместитель министра здравоохранения подчеркнул: "Стратегические запасы купонного сухого молока по всей стране достигли 3 месяцев".