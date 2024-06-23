23 июн. 2024 г., 17:14
Новости ID: 85518005
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journalistShahram Moumeni Noukandeh

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Производство сухого молока в Иране побило рекорд

23 июн. 2024 г., 17:14
Новости ID: 85518005
Производство сухого молока в Иране побило рекорд

Тегеран, 23 июня, ИРНА - Глава Организации по пищевым продуктам и лекарствам заявил, что производство сухого молока в мае побило рекорд, превысив 6 миллионов банок.

Хейдар Мохаммади отметил, что производство сухого молока в мае 2023 года превзошло средний уровень производства в предыдущие месяцы. Он заявил: "Благодаря круглосуточным усилиям всех участников отрасли производство сухого молока в мае превысило 6 миллионов банок. В то время как среднее производство в предыдущие месяцы составляло 5 миллионов 600 тысяч банок."

Он также сообщил, что статистика показывает 35% рост производства сухого молока в мае по сравнению с апрелем. Он также подчеркнул, что благодаря надзору и инспекциям, проводимым инспекторами по пищевым продуктам и лекарствам, в начале 2023 года наблюдается максимальное распространение сухого молока, исключая возможность накопления запасов на фабриках.

Заместитель министра здравоохранения подчеркнул: "Стратегические запасы купонного сухого молока по всей стране достигли 3 месяцев".

0 Persons
journalistShahram Moumeni Noukandeh

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