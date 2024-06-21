21 июн. 2024 г., 21:32
Новости ID: 85515893
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journalistShahram Moumeni Noukandeh

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Иран принял участие в первом туристическом форуме БРИКС

21 июн. 2024 г., 21:32
Новости ID: 85515893
Иран принял участие в первом туристическом форуме БРИКС

Тегеран, 21 июня, ИРНА - Туристический форум БРИКС с участием 9 стран, в том числе Ирана, прошел в Москве, чтобы, учитывая изменение политической ситуации в мире, обсудить пути укрепления туристических связей и перспективы сотрудничества между странами-членами БРИКС.

Первый туристический форум БРИКС с участием представителей 9 стран-членов, в том числе России, Бразилии, Египта, Индии, Ирана, Китая, Объединенных Арабских Эмиратов, Эфиопии и Южной Африки, прошел в гостинице "Карлтон" в Москве (Россия) с 20 по 21 июня.

Сейчас в туристическом форуме БРИКС в Москве участвует 300 участников из 9 стран-членов БРИКС, чтобы, учитывая изменение политической ситуации в мире и тенденцию многих стран к внутреннему туризму и ослаблению связей в рамках туристических потоков, особенно после пандемии коронавируса, подумать над путями укрепления туристической индустрии стран-членов БРИКС с описанием новых туристических реалий.

1 Persons
journalistShahram Moumeni Noukandeh

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