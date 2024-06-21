ХАМАС выразил признательность Армении за признание государства Палестина

ХАМАС в заявлении, приветствуя шаг Республики Армения по признанию государства Палестина, отметил: "Мы рассматриваем этот шаг как еще один важный шаг на пути утверждения признания прав палестинского народа международным сообществом и реализации их мечты положить конец оккупации их земель сионистскими нацистами и создать независимое государство с полным суверенитетом со столицей в Иерусалиме".

ХАМАС в этом заявлении вновь призвал другие страны мира предпринять аналогичные шаги в поддержку борьбы палестинского народа против режима Израиля и изоляции этого режима.