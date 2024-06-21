21 июн. 2024 г., 18:26
??????? ID: 85515822
T T
0 Persons
journalistShahram Moumeni Noukandeh

????

ХАМАС выразил признательность Армении за признание государства Палестина

21 июн. 2024 г., 18:26
??????? ID: 85515822
ХАМАС выразил признательность Армении за признание государства Палестина

Тегеран, 21 июня, ИРНА - Палестинское движение исламского сопротивления (ХАМАС) выразило признательность Республике Армения за признание независимого государства Палестина.

ХАМАС в заявлении, приветствуя шаг Республики Армения по признанию государства Палестина, отметил: "Мы рассматриваем этот шаг как еще один важный шаг на пути утверждения признания прав палестинского народа международным сообществом и реализации их мечты положить конец оккупации их земель сионистскими нацистами и создать независимое государство с полным суверенитетом со столицей в Иерусалиме".

ХАМАС в этом заявлении вновь призвал другие страны мира предпринять аналогичные шаги в поддержку борьбы палестинского народа против режима Израиля и изоляции этого режима.

0 Persons
journalistShahram Moumeni Noukandeh

????

Похожие новости

??? ???????????

You are replying to: .