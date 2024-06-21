Армения признала независимое государство Палестина

В своем заявлении Министерство иностранных дел Армении объявило, что гуманитарная катастрофическая ситуация в Газе является одним из основных вопросов в международной политической повестке дня и требует решения.

Это заявление добавляет, что Республика Армения твердо осуждает нанесение ударов по гражданской инфраструктуре и насилие в отношении мирного населения.

Министерство иностранных дел Армении заявило, что Республика Армения присоединилась к резолюциям Генеральной Ассамблеи ООН, которые призывают к немедленному прекращению огня в Газе.

В конце этого заявления говорится, что Республика Армения, основываясь на вышеизложенном и подтверждая свою приверженность международному праву, равенству наций, суверенитету и мирному сосуществованию, признает государство Палестина.

Ранее независимость Палестины также признали три европейские страны - Испания, Словения и Ирландия.