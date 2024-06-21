Иран акцентирует внимание на укреплении совместного сотрудничества в рамках ШОС

Согласно сообщению министерства энергетики, Али Акбар Мехрабиян сегодня, в пятницу, на четвертом совещании министров энергетики стран-членов Шанхайской организации сотрудничества заявил: «Исламская Республика Иран, как и другие члены, с подходом совместного сотрудничества и сохранения интересов всех стран-членов, представила свои предложения по укреплению документа о развитии энергетического сотрудничества, которые, к счастью, были одобрены другими членами Шанхайской организации сотрудничества; очевидно, для реализации этого документа необходима дорожная карта и исполнительная программа для продолжения сотрудничества, которая может быть достигнута при сотрудничестве всех членов».

Мехрабиан далее отметил, что Исламская Республика Иран, учитывая будущее энергетики, акцентирует внимание на важности таких направлений, как создание регионального электроэнергетического рынка между странами-членами, повышение энергетической безопасности, развитие мощностей опреснительных установок, технический и коммерческий вывод на рынок энергоаккумулирующих ресурсов и электромобилей, внимание к вопросу сокращения выбросов парниковых газов, обмен техническими знаниями и научным сотрудничеством, а также обмен техническими и инженерными услугами в сфере энергетики для совместного сотрудничества.