Иран и Россия провели обсуждение по всеобъемлющему стратегическому соглашению

При этом, на этой встрече, которая состоялась в Москве, обсуждалась текущая двусторонняя повестка дня Ирана и России с акцентом на дальнейшее расширение правовой основы двусторонних отношений и достижение уровня всеобъемлющего стратегического партнерства.

Согласно этому отчету, стороны договорились продолжать тесную координацию по представляющим взаимный интерес международным правовым вопросам.

Ранее исполняющий обязанности министра иностранных дел Исламской Республики Иран заявил, что Тегеран и Москва решительно намерены расширять двустороннее сотрудничество в различных областях.

Али Багери 11 июня 2024 года в интервью на полях встречи министров иностранных дел стран-членов БРИКС в Нижнем Новгороде, Россия, отметил, что Иран и Россия являются соседними странами, обладающими историческими и глубокими отношениями.