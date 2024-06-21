ХАМАС: доклад ООН является подтверждением преступлений сионистов

В этом заявлении ХАМАС заявил: "Заявления в четверг Нави Пиллая, председателя комиссии по расследованию в отношении Израиля, являются новым подтверждением со стороны влиятельного международного органа преступлений оккупационной сионистской армии в Газе; преступлений, которые не имеют никакого оправдания, кроме геноцида, этнической чистки и изгнания против палестинского народа".

Это заявление добавляет: "Хотя мы ценим международные усилия по документированию преступлений оккупационного режима, его осуждению и достижению международной справедливости, мы сожалеем, что жертва и палач приравниваются, и отвергаем постоянное повторение обвинений оккупационного режима против палестинского сопротивления, ложность которых была доказана отчетами и независимыми расследованиями".

В конце этого заявления говорится: "Мы призываем международное сообщество, Организацию Объединенных Наций и все правозащитные организации приложить усилия для прекращения преступлений грабительского сионистского режима против нашего народа, что является коллективной ответственностью и правовым и моральным долгом по предотвращению геноцида".