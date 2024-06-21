21 июн. 2024 г., 12:42
Новости ID: 85515603
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journalistShahram Moumeni Noukandeh

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Усиление пограничных пунктов Ирана с использованием передовых технологий

21 июн. 2024 г., 12:42
Новости ID: 85515603
Усиление пограничных пунктов Ирана с использованием передовых технологий

Тегеран, 21 июня, ИРНА - Командующий пограничной полицией НОПРИ (Национальной организации пограничной охраны Ирана) заявил, что все пограничные пункты Ирана полностью оснащены оружием, боеприпасами, системами электронных камер, оптическими и мини-беспилотными летательными аппаратами.

Генерал Ахмадали Гударзи в четверг вечером во время посещения границ городов Джольфа и Ходаафарин отметил, что, «к счастью, мы наблюдаем множество мероприятий, направленных на повышение оперативных возможностей пограничников по всей стране».

Он добавил, что северо-западные границы страны, несмотря на их большую протяженность, считаются высокобезопасными границами в стране.

Генерал Гударзи, отметив, что безопасность границ обеспечивается благодаря сотрудничеству и координации вооруженных сил Исламской Республики Иран, сказал, что пограничные войска круглосуточно охраняют границы страны, используя самое современное оборудование, дислоцированное на пограничных постах.

0 Persons
journalistShahram Moumeni Noukandeh

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