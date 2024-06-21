Усиление пограничных пунктов Ирана с использованием передовых технологий

Генерал Ахмадали Гударзи в четверг вечером во время посещения границ городов Джольфа и Ходаафарин отметил, что, «к счастью, мы наблюдаем множество мероприятий, направленных на повышение оперативных возможностей пограничников по всей стране».

Он добавил, что северо-западные границы страны, несмотря на их большую протяженность, считаются высокобезопасными границами в стране.

Генерал Гударзи, отметив, что безопасность границ обеспечивается благодаря сотрудничеству и координации вооруженных сил Исламской Республики Иран, сказал, что пограничные войска круглосуточно охраняют границы страны, используя самое современное оборудование, дислоцированное на пограничных постах.