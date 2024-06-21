Иран вызвал посла Италии в связи с враждебными действиями Канады

Паола Амадей, чья страна представляет интересы Канады в Исламской Республике, была вызвана в четверг генеральным директором по Северной и Южной Америке Министерства иностранных дел.

В ходе встречи Тегеран выразил решительный протест в связи с действиями правительства Канады, которые нарушают нормы международного права, предупредив о последствиях такого шага.

Иранский дипломат также подчеркнул право Исламской Республики на принятие необходимых мер и ответных действий.

Посол Италии заявила, что она доведет этот вопрос до сведения канадских официальных лиц как можно скорее.