Ансарулла: США используют плавучий причал возле Газы в качестве военной базы

По сообщению йеменского телеканала Al-Masirah, лидер йеменского движения хуситов Абдул-Малик Бадреддин аль-Хуси в еженедельном выступлении заявил, что Соединенные Штаты прибегают к обману. Он заявил, что Вашингтон создал военно-морской док в Газе, заявляя о своей озабоченности гуманитарной ситуацией, но на самом деле использует его как военную базу для оккупации региона и поддержки «сионистского врага».

Аль-Хуси заявил, что США описывают «оккупацию как освобождение, а поддержку геноцида и резни как помощь». Он подчеркнул, что плавучий пирс на самом деле не играет никакой роли в оказании помощи или удовлетворении потребностей людей в секторе Газа, и что США перенесли пирс в оккупированный Израилем порт Ашдод на фоне усиливающегося голода в секторе Газа.

Американцы открыто поддерживают израильского врага, сказал он, добавив, что оккупантам поставляются бомбы и материально-техническое обеспечение для уничтожения палестинского народа.

Он отметил, что США готовятся направить 50 истребителей F-15 для поддержки оккупационного режима, чтобы укрепить его возможности совершать геноцид в секторе Газа.