Отряды ХАМАС сообщили, что подбили два израильских танка в Рафахе

"В лагере «Аш-Шабура», расположенном в городе «Рафах» наши бойцы поразили два израильских танка Merkava, применив противотанковые снаряды Al Yasin", говорится в заявлении формирования.

Военное крыло движения ХАМАС также сообщило о гибели нескольких сионистских солдат в ходе прямого боя. "После того, как эти два танка были обстреляны, их экипажи вбежали в дом, а наши солдаты погнались за ними и открыли огонь по ним", сообщается в тексте.

В связи с этим армия сионистского режима также сообщила в заявлении, что за последние сутки в результате столкновений в секторе Газа ранения получили 6 солдат режима.