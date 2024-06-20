20 июн. 2024 г., 18:39
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Отряды ХАМАС сообщили, что подбили два израильских танка в Рафахе

20 июн. 2024 г., 18:39
??????? ID: 85515188
Отряды ХАМАС сообщили, что подбили два израильских танка в Рафахе

Тегеран, 20 июня. ИРНА — Бойцы палестинских "Бригад Иззэддина аль-Кассама" (военное крыло радикального движения ХАМАС) сообщил о проведении операции, в ходе которой поразили два израильских танка и нескольких военных сионистского режима в городе Рафах.

"В лагере «Аш-Шабура», расположенном в городе «Рафах» наши бойцы поразили два израильских танка Merkava, применив противотанковые снаряды Al Yasin", говорится в заявлении формирования.

Военное крыло движения ХАМАС также сообщило о гибели нескольких сионистских солдат в ходе прямого боя. "После того, как эти два танка были обстреляны, их экипажи вбежали в дом, а наши солдаты погнались за ними и открыли огонь по ним", сообщается в тексте.

В связи с этим армия сионистского режима также сообщила в заявлении, что за последние сутки в результате столкновений в секторе Газа ранения получили 6 солдат режима.

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