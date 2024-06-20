20 июн. 2024 г., 17:34
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Новости ID: 85515147
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Мохбер: никто не может игнорировать позиции Ирана в регионе

20 июн. 2024 г., 17:34
Новости ID: 85515147
Мохбер: никто не может игнорировать позиции Ирана в регионе

Тегеран, 20 июня. ИРНА — Сегодня в регионе никто не может принять решение без учета позиции Исламской Республики Иран. Об этом заявил в четверг исполняющий обязанности президента Ирана Мохаммад Мохбер

Выступая на торжественной церемонии ввода в эксплуатацию железную дорогу Решт – Каспиан, Мохбер заявил, что новый подход покойного президента Ирана Эбрахима Раиси по развитию отношений с соседями Тегерану удалось установить связи и решить вопросы со всеми странами региона.

По его словам, некоторые страны мечтают стать членами таких организаций, как ШОС и БРИКС и присутствовать в Евразии, но им не удалось. Мохбер добавил, что сегодня мы находимся в контакте со всеми странами этих организаций.

"Сегодня в мире Исламская Республика Иран находится в положении, которое полностью изменило международное уравнение", добавил он.

"В международных классификациях уравнения изменились так, что односторонность в том смысле, что одна страна как мировая держава определяла судьбы стран, больше не существует", сказал Мохбер.

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