Мохбер: никто не может игнорировать позиции Ирана в регионе

Выступая на торжественной церемонии ввода в эксплуатацию железную дорогу Решт – Каспиан, Мохбер заявил, что новый подход покойного президента Ирана Эбрахима Раиси по развитию отношений с соседями Тегерану удалось установить связи и решить вопросы со всеми странами региона.

По его словам, некоторые страны мечтают стать членами таких организаций, как ШОС и БРИКС и присутствовать в Евразии, но им не удалось. Мохбер добавил, что сегодня мы находимся в контакте со всеми странами этих организаций.

"Сегодня в мире Исламская Республика Иран находится в положении, которое полностью изменило международное уравнение", добавил он.

"В международных классификациях уравнения изменились так, что односторонность в том смысле, что одна страна как мировая держава определяла судьбы стран, больше не существует", сказал Мохбер.