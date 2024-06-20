20 июн. 2024 г., 14:42
Journalist ID: 5621
??????? ID: 85515009
T T
1 Persons

В Тель-Авиве продолжаются протесты против Нетаньяху

20 июн. 2024 г., 14:42
??????? ID: 85515009
В Тель-Авиве продолжаются протесты против Нетаньяху

Тегеран, 20 июня, ИРНА – Сионистские поселенцы в очередной раз вышли на улицы Тель-Авива и провели акции протеста, скандируя лозунги против премьер-министра сионистского режима Биньямина Нетаньяху.

Download 1 MB

Израильские СМИ сообщили о проведении демонстраций сионистскими поселенцами в Тель-Авиве. По их данным,  демонстранты вышли на улицы в знак протеста против неподписания соглашения об обмене заложниками, скандируя лозунги против премьер-министра сионистского режима и его экстремистского кабинета. Протестующие также призвали к свержению кабинета Нетаньяху.

Это в то время, как ранее поселенцы-сионисты провели акции протеста против Нетаньяху в Ашкелоне и потребовали заключение соглашения с Сопротивлением по освобождению заложников.

1 Persons

??? ???????????

You are replying to: .