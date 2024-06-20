В Тель-Авиве продолжаются протесты против Нетаньяху

Израильские СМИ сообщили о проведении демонстраций сионистскими поселенцами в Тель-Авиве. По их данным, демонстранты вышли на улицы в знак протеста против неподписания соглашения об обмене заложниками, скандируя лозунги против премьер-министра сионистского режима и его экстремистского кабинета. Протестующие также призвали к свержению кабинета Нетаньяху.

Это в то время, как ранее поселенцы-сионисты провели акции протеста против Нетаньяху в Ашкелоне и потребовали заключение соглашения с Сопротивлением по освобождению заложников.