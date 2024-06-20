«Преступления, агрессия должны дорого стоить сионистскому режиму»

Об этом заявил Багери Кани во время встречи с Исмаилом Ханией, главой политбюро палестинского движения сопротивления ХАМАС в столице Катара Дохе.

В ходе встречи главный иранский дипломат похвалил палестинский народ за его героическое сопротивление и подробно остановился на шагах Исламской Республики по поддержке сопротивления на различных аренах.

Со своей стороны, Хания поблагодарил палестинского сопротивления за поддержку, оказанную Верховным лидером Исламской революции аятоллой Сейедом Али Хаменеи и иранским народом и правительством.

Несмотря на продолжающиеся акты геноцида сионистского режима и его жестокие преступления против палестинцев в секторе Газа за последние 8 месяцев, палестинский народ продолжает оказывать жесткое сопротивление и твердо выступает против агрессии, сказал представитель ХАМАС.

Он добавил, что политические условия в Израиле, международная и региональная ситуация, изменение общественного мнения на Западе, особенно в США, против израильских преступлений, а также события в Ливане и Йемене указывают на невозможность для региона вернуться в период до Аль-Аксы. Штормовая операция.

Хания также рассказал о принципиальной позиции ХАМАС по представленным предложениям по прекращению войны в Газе, заявив, что палестинское движение сопротивления приветствует любую инициативу, которая послужит интересам всех палестинцев.