Введена в эксплуатацию железнодорожная ветка Решт – Каспиан

Управляющий директор Иранской компании по строительству и развитию транспортной инфраструктуры (CDTIC), заместитель министра дорог Ирана Хейролла Хадеми заявил, что участок железной дороги Решт – Каспиан является частью международного транспортного коридора "Север - Юг",

По его словам, железная дорога Решт - Каспиан является одним из важнейших и наиболее приоритетных железнодорожных проектов Ирана для завершения международного транспортного коридора "Север - Юг".

Новый участок протяженностью 37 километров позволяет соединить между собой южные и северные порты Ирана, представляя собой связующее звено между Каспийским морем и Персидским и Оманским заливами.

Хадеми добавил, что грузоподъемность этой железнодорожной линии составляет 7 миллионов тонн, а пропускная способность пассажиров — 600 тысяч человек, отметив, что есть возможность перевалки грузов до 10 млн тонн, учытивая небольшоек количество пассажиров по этому маршруту.

"Другая ветка этой железной дороги соединяется с портом Бандар-Энзали, а еще одна ветка соединяется с портом Астары и национальной железнодорожной сетью. Этот маршрут, являющийся общенациональным железнодорожно-морским коридором из России и Фландрии в Северной Европе, проходит по территории Исламской Республики Иран на протяжении 13 тысяч километров и достигает порта Мумбаи", отметил он.