20 июн. 2024 г., 12:20
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Путин выразил признательность Вьетнаму за сбалансированную позицию по Украине

20 июн. 2024 г., 12:20
??????? ID: 85514747
Путин выразил признательность Вьетнаму за сбалансированную позицию по Украине

Тегеран, 20 июня, ИРНА – Россия благодарна Вьетнаму за сбалансированную позицию по украинскому кризису, заявил президент РФ Владимир Путин в статье, опубликованной в газете "Нян зан", его слова передает ТАСС.

«Признательны вьетнамским друзьям за взвешенную позицию по украинскому кризису, за стремление содействовать поиску реальных путей его мирного урегулирования», - говорится в статье.

«Россия и Вьетнам имеют схожие оценки по ситуации в Азиатско-Тихоокеанском регионе», сказал глава государства, отметив, что две страны имеют близкие подходы по актуальным и важным вопросам международной повестки дня.

По словам российского лидера, это полностью соответствует духу и характеру отношений между двумя странами.

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