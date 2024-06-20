Путин выразил признательность Вьетнаму за сбалансированную позицию по Украине

«Признательны вьетнамским друзьям за взвешенную позицию по украинскому кризису, за стремление содействовать поиску реальных путей его мирного урегулирования», - говорится в статье.

«Россия и Вьетнам имеют схожие оценки по ситуации в Азиатско-Тихоокеанском регионе», сказал глава государства, отметив, что две страны имеют близкие подходы по актуальным и важным вопросам международной повестки дня.

По словам российского лидера, это полностью соответствует духу и характеру отношений между двумя странами.