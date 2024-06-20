Судно Tutor затонуло после ударов вооруженных сил Йемена

По данным телеканала, Англия сегодня сообщила о затоплении судна Tutor в Красном море.

«Кажется, что йеменские хуситы потопили в Красном море второй корабль», - объявило управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO).

В минувшие месяцы, в поддержку жителей Газы йеменские вооруженные силы атаковали ряд кораблей сионистского режима или перевозящих товары судов для этого режима, направившихся на оккупированные территории в Красном море, Индийском океане и проливе Баб-эль-Мандаб.