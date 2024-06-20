20 июн. 2024 г., 12:04
Journalist ID: 5621
Новости ID: 85514669
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Судно Tutor затонуло после ударов вооруженных сил Йемена

20 июн. 2024 г., 12:04
Новости ID: 85514669
Судно Tutor затонуло после ударов вооруженных сил Йемена

Тегеран, 20 июня, ИРНА – Катарский телеканал «Аль-Джазира» в среду опубликовал видео нападения йеменских вооруженных сил на грузовое судно Tutor.

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По данным телеканала, Англия сегодня сообщила о затоплении судна Tutor в Красном море.

«Кажется, что йеменские хуситы потопили в Красном море второй корабль», - объявило управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO).

В минувшие месяцы, в поддержку жителей Газы йеменские вооруженные силы атаковали ряд кораблей сионистского режима или перевозящих товары судов для этого режима, направившихся на оккупированные территории в Красном море, Индийском океане и проливе Баб-эль-Мандаб.

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