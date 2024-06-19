Сейед Хасан Насралла: Враги пытаются разделить фронты Ливана и Газы

Сейед Хасан Насралла в начале своего выступления поблагодарил и выразил соболезнования всем сторонам и странам, которые соболезновали по поводу гибели командира "Хезболла", а также выразил соболезнования семьям ушедших из жизни по пути Аль-Кудс.

Он продолжил: «Сражение на ливанском фронте сыграло очень важную роль и нанесло материальный, моральный и духовный ущерб врагу, а реакция сопротивления на недавние теракты была очень значительной и большой».

Генеральный секретарь "Хезболла" Ливана отметил, что «убийство командиров и бойцов "Хезболла" увеличивает нашу решимость продолжать наш путь. Сегодня, благодаря этим пожертвованиям, мы еще более решительны в продолжении борьбы против Израиля».

Он добавил: «Мы сталкиваемся с большой конфронтацией с 8 октября и продолжаем наносить людские и материальные потери Израилю. В этом отношении мы напоминаем врагу о том, что сделал БПЛА "Худжат". Ливанский фронт поддержки оказывает большое влияние на ход борьбы с Израилем, и именно поэтому они пытаются разделить фронты Ливана и Газы».

В другой части своих заявлений генеральный секретарь "Хезболлы" Ливана предупредил сионистского врага: «Нападение на Галилею остается опцией, которая остается на столе в случае эскалации конфронтации и напряженности. Враг скрывает свои потери на северном фронте, но не смог скрыть количество людей, покинувших поселения».