19 июн. 2024 г., 19:58
Новости ID: 85514362
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journalistShahram Moumeni Noukandeh

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Национальная сборная Ирана по волейболу одержала победу над Соединенными Штатами

19 июн. 2024 г., 19:58
Новости ID: 85514362
Национальная сборная Ирана по волейболу одержала победу над Соединенными Штатами

Тегеран, 19 июня, ИРНА - Национальная сборная Ирана по волейболу одержала победу над командой США в своем первом матче третьей недели Лиги наций по волейболу.

Третья неделя предварительного этапа Лиги наций 2024 года началась во вторник в городах Любляна в Словении (группа пятая) и Манила, Филиппины (группа шестая), и будет продолжаться 6 дней до 23 июня.

Сегодня национальная сборная Ирана по волейболу встретилась со сборной США в своей первой игре на этой неделе и одержала победу со счетом 3:2.

Подопечные Пеймана Акбари уступили в первом и четвертом сетах с одинаковым счетом 26:28, но в сетах второй, третей и пятой одержали победу со счетом 25:23, 25:18 и 15:13 соответственно, одержав таким образом первую победу на этих соревнованиях над американцами.

Волейболисты Ирана сыграют свой десятый матч в Лиге наций 2024 года в четверг, 21 июня, против Нидерландов.

0 Persons
journalistShahram Moumeni Noukandeh

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