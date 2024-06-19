Национальная сборная Ирана по волейболу одержала победу над Соединенными Штатами

Третья неделя предварительного этапа Лиги наций 2024 года началась во вторник в городах Любляна в Словении (группа пятая) и Манила, Филиппины (группа шестая), и будет продолжаться 6 дней до 23 июня.

Сегодня национальная сборная Ирана по волейболу встретилась со сборной США в своей первой игре на этой неделе и одержала победу со счетом 3:2.

Подопечные Пеймана Акбари уступили в первом и четвертом сетах с одинаковым счетом 26:28, но в сетах второй, третей и пятой одержали победу со счетом 25:23, 25:18 и 15:13 соответственно, одержав таким образом первую победу на этих соревнованиях над американцами.

Волейболисты Ирана сыграют свой десятый матч в Лиге наций 2024 года в четверг, 21 июня, против Нидерландов.