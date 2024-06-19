Консультации и обмен мнениями с катарскими властями о мобилизации возможностей мусульманского мира для прекращения преступлений и геноцида сионистского режима в Газе и оказании срочной помощи жителям Газы занимают центральное место в переговорах и обмене мнениями во время визита Багери в Дохе.
Багери отправился в Катар
19 июн. 2024 г., 17:30
Новости ID: 85514238
Тегеран, 19 июня, ИРНА – Али Багери, и.о. главы Министерства иностранных дел, отбыл из Тегерана в Доху для визита и переговоров с высокопоставленными катарскими должностными лицами.
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