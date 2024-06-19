Багери отправился в Катар

Консультации и обмен мнениями с катарскими властями о мобилизации возможностей мусульманского мира для прекращения преступлений и геноцида сионистского режима в Газе и оказании срочной помощи жителям Газы занимают центральное место в переговорах и обмене мнениями во время визита Багери в Дохе.