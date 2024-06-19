12 сионистских военных получили ранения за 24 часа

В заявлении армия сионистского режима признала, что 12 его военнослужащих были ранены в боях за последние 24 часа в секторе Газа.

Согласно этому заявлению, 3860 военнослужащих были ранены с начала войны, и 1947 из них пострадали во время наземных боев в секторе Газа.

Согласно этому отчету, 582 военнослужащих получили тяжелые ранения.

В заявлении также говорится, что 662 офицера и солдата были убиты с 7 октября до настоящего времени.

Некоторые сионистские СМИ уже указывали на жесткую цензуру армии сионистского режима в отношении раскрытия данных о своих потерях, что связано с высоким числом потерь сионистских военных в войне против сектора Газа и страхом перед более сильной внутренней реакцией на оккупированных территориях.