Согласно этому докладу, послание Хезболлы заключается в том, что если Биньямин Нетаньяху, премьер-министр сионистского режима, думает, что после позорного поражения 7 октября 2023 года он может спастись войной против Ливана, то сопротивление приготовило для него петлю.

Другое послание сопротивления сионистам заключается в том, что ваши чиновники после серьезной неспособности решить проблему около 100 000 беженцев-поселенцев с северных территорий невозможно, чтобы они смогли справиться с перемещением около 250 000 других человек, проживающих в районах, идентифицированных Хезболлой.