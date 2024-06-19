19 июн. 2024 г., 15:19
Новости ID: 85514102
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journalistShahram Moumeni Noukandeh

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Хезболла отправила «послание» Нетаньяху

19 июн. 2024 г., 15:19
Новости ID: 85514102
Хезболла отправила «послание» Нетаньяху

Тегеран, 19 июня, ИРНА - Один ливанский источник со ссылкой на беспилотную разведывательную операцию «Хезболла» в Израиле с использованием беспилотника «Ход Ход» упомянул о важных посланиях, отправленных ими главарям и поселенцам сионистского режима.

Согласно этому докладу, послание Хезболлы заключается в том, что если Биньямин Нетаньяху, премьер-министр сионистского режима, думает, что после позорного поражения 7 октября 2023 года он может спастись войной против Ливана, то сопротивление приготовило для него петлю.

Другое послание сопротивления сионистам заключается в том, что ваши чиновники после серьезной неспособности решить проблему около 100 000 беженцев-поселенцев с северных территорий невозможно, чтобы они смогли справиться с перемещением около 250 000 других человек, проживающих в районах, идентифицированных Хезболлой.

2 Persons
journalistShahram Moumeni Noukandeh

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