19 июн. 2024 г., 14:26
??????? ID: 85514035
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1 Persons
journalistShahram Moumeni Noukandeh

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Путин: Россия и Северная Корея будут помогать друг другу в случае войны

19 июн. 2024 г., 14:26
??????? ID: 85514035
Путин: Россия и Северная Корея будут помогать друг другу в случае войны

Тегеран, 19 июня, ИРНА - Владимир Путин, президент России, после подписания соглашения о всеобъемлющем стратегическом партнерстве с Северной Кореей, заявил, что Москва и Пхеньян обязались помогать друг другу в случае нападения на одну из сторон.

Владимир Путин в среду по итогам переговоров с лидером КНДР Ким Чен Ыном в Пхеньяне подчеркнул, что вопросы безопасности и международной политики заняли большую часть переговоров с Кимом. Россия не отвергает развитие военно-технического сотрудничества с Северной Кореей на основе этого соглашения.

Президент России также заявил, что Москва и Пхеньян проводят независимую внешнюю политику и не принимают язык шантажа и диктата.

Он отметил, что стороны будут и дальше противостоять снятию санкций как инструменту Запада для сохранения гегемонии.

Президент России, указывая на то, что военные учения США и их союзников в Азии конкретно являются враждебным шагом против Северной Кореи, добавил, что такие действия подрывают мир и стабильность на Корейском полуострове и ставят под угрозу безопасность всех стран Юго-Восточной Азии.

1 Persons
journalistShahram Moumeni Noukandeh

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