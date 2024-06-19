Путин: Россия и Северная Корея будут помогать друг другу в случае войны

Владимир Путин в среду по итогам переговоров с лидером КНДР Ким Чен Ыном в Пхеньяне подчеркнул, что вопросы безопасности и международной политики заняли большую часть переговоров с Кимом. Россия не отвергает развитие военно-технического сотрудничества с Северной Кореей на основе этого соглашения.

Президент России также заявил, что Москва и Пхеньян проводят независимую внешнюю политику и не принимают язык шантажа и диктата.

Он отметил, что стороны будут и дальше противостоять снятию санкций как инструменту Запада для сохранения гегемонии.

Президент России, указывая на то, что военные учения США и их союзников в Азии конкретно являются враждебным шагом против Северной Кореи, добавил, что такие действия подрывают мир и стабильность на Корейском полуострове и ставят под угрозу безопасность всех стран Юго-Восточной Азии.