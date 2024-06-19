Президент Колумбии назвал Нетаньяху "международным преступником"

Густаво Петро, президент Колумбии, в своем аккаунте в социальной сети «X» опубликовал фотографию массовой демонстрации сионистских поселенцев в оккупированном Иерусалиме и написал: "Израильтяне начали отвечать. 150 000 израильтян протестуют, требуя отставки Нетаньяху, "международного преступника".

Массовые протестные демонстрации против премьер-министра сионистского режима проходят перед парламентом Израиля в Иерусалиме с требованием проведения досрочных выборов и достижения соглашения с Движением палестинского сопротивления (ХАМАС) об освобождении сионистских заключенных, удерживаемых силами сопротивления в секторе Газа.

Эти демонстрации являются частью недельной кампании протеста, в рамках которой сионисты осуждают управление текущей войной в Газе крайне правым кабинетом Нетаньяху.