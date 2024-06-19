Звезда российского спорта станет бойцом MMA

Российский борец, обладающий 4 золотых медалей Олимпийских игр и мира, после отстранения от Олимпийских игр в Париже со стороны Международного олимпийского комитета (МОК) намеревается уйти из мира борьбы и перейти в смешанные боевые искусства (MMA)