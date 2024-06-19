Российский борец, обладающий 4 золотых медалей Олимпийских игр и мира, после отстранения от Олимпийских игр в Париже со стороны Международного олимпийского комитета (МОК) намеревается уйти из мира борьбы и перейти в смешанные боевые искусства (MMA)
Звезда российского спорта станет бойцом MMA
19 июн. 2024 г., 12:52
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Тегеран, 19 июня, ИРНА – После окончательного исключения выдающегося российского борца вольного стиля Заурбека Сидакова, обладателя 4 золотых медалей чемпионатов мира и Олимпийских игр, с Олимпийских игр в Париже из-за поддержки вторжения России в Украину, этот борец решил уйти из мира борьбы.
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