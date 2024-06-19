19 июн. 2024 г., 12:02
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«Хезболла» нанесла ракетный удар по военному заводу Израиля

19 июн. 2024 г., 12:02
??????? ID: 85513675
«Хезболла» нанесла ракетный удар по военному заводу Израиля

Тегеран, 19 июня, ИРНА – Ливанское движение сопротивления «Хезболла» объявило, что выпустило ракеты по оружейному заводу Израиля.

Как сообщила «Хезболла», их бойцам в ходе операции удалось нанести удар по военному заводу в кибуце Саса на севере Израиля ракетами «Фалак».

В этом военном предприятии производятся противокумулятивные экраны для израильских бронемашин.

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