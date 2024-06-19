«Хезболла» нанесла ракетный удар по военному заводу Израиля

Как сообщила «Хезболла», их бойцам в ходе операции удалось нанести удар по военному заводу в кибуце Саса на севере Израиля ракетами «Фалак».
В этом военном предприятии производятся противокумулятивные экраны для израильских бронемашин.
Тегеран, 19 июня, ИРНА – Ливанское движение сопротивления «Хезболла» объявило, что выпустило ракеты по оружейному заводу Израиля.
Как сообщила «Хезболла», их бойцам в ходе операции удалось нанести удар по военному заводу в кибуце Саса на севере Израиля ракетами «Фалак».
В этом военном предприятии производятся противокумулятивные экраны для израильских бронемашин.
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