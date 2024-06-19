Путин прибыл с государственным визитом в КНДР

Визит Путина в Северную Корею является интенсивным, и основная его часть состоится сегодня в среду. На сегодня запланированы официальные и неофициальные встречи лидеров России и КНДР, и переговоры состоятся в различных форматах.

По данным РИА Новости, Путина сопровождают первый вице-премьер Денис Мантуров, вице-премьер Александр Новак, главы министерств: МИД – Сергей Лавров, Минобороны – Андрей Белоусов, Минприроды – Александр Козлов, Минздрава – Михаил Мурашко, Минтранса – Роман Старовойт, а также представители крупных компаний, в том числе руководители "Роскосмоса" Юрий Борисов и РЖД Олег Белозеров.