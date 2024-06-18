Путин: КНДР остается единомышленником России, готовым противостоять Западу

«Пхеньян был и остается нашим убежденным единомышленником и сторонником, готовым решительно противостоять стремлению коллективного Запада воспрепятствовать становлению многополярного миропорядка», заявил глава государства.

«Соединённые Штаты Америки изо всех сил пытаются навязать миру так называемый порядок, основанный на правилах, который, в сущности, не что иное, как глобальная неоколониальная диктатура, основанная на двойных стандартах, - говорится в статье. - Страны, которые не согласны с таким подходом и проводят независимую политику, сталкиваются с всё более жёстким внешним давлением».

Президент России также высоко ценил твёрдую поддержку КНДР в проведении российской специальной военной операции на Украине, солидарность с ними по ключевым международным вопросам, готовность отстаивать общие приоритеты и взгляды на площадке ООН.

«Мы готовы также к тесному взаимодействию, чтобы сделать международные отношения более демократичными и стабильными, - подчеркнул Путин. - Для этого будем развивать альтернативные, неподконтрольные Западу механизмы торговли и взаимных расчётов, совместно противостоять нелегитимным односторонним ограничениям».