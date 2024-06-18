В Якутии горит более 158 тыс. га леса

По данным агентства, на территории региона с 11 июня установлен режим ЧС, и за сутки площадь, охваченная огнем, выросла в регионе со 147 тыс. га до 158,6.

«На начало суток действует 90 лесных пожаров на площади 158,6 тыс. га. Из них локализовано пять на [площади] 542 га в Амгинском, Верхоянском и Олекминском районах», - написал ТАСС со ссылкой на Оперативный штаб Республики Саха (Якутия).

«За минувшие сутки удалось потушить 20 очагов на площади 14 тыс. га. Пожары ликвидированы в Алданском, Булунском, Жиганском, Кобяйском, Мегино-Кангаласском, Мирнинском, Намском, Нерюнгринском, Томпонском и Усть-Майском районах», - добавила пресс-служба.

В настоящее время в тушении пожаров задействованы более 700 человек, работает авиация, самолеты-зондировщики, вызывающие искусственные осадки.