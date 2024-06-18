Канада не планирует отправлять военных инструкторов в Украину

По данным Reuters, министр обороны Канады, в понедельник на брифинге, комментиря последний саммит НАТО, отметил, что члены военной коалиции согласились играть более значительную роль в координации и отправке оружия в Украину.

«Было обсуждение миссии НАТО для усиления подготовки. Но, по-моему, сейчас обстоятельства не являются благоприятными для развертывания канадских инструкторов в Украине», - сказал он.

С 2015 года Канада подготовила более 40 тысяч украинских военных. Однако после начала нападения России в феврале 2022 года учебный контингент этой страны переехал в Британию и Польшу для продолжения тренировок украинских военных.