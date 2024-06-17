Российский востоковед: письмо Лидера Ирана американским студентам раскрывает правду

Этот профессор Государственного лингвистического университета России в интервью корреспонденту ИРНА в Москве раскритиковал обращение американской полиции с пропалестинскими студентами в университетах этой страны и сказал: "Заявления США о демократии и свободе слова - это лишь на уровне слов; Вашингтонские чиновники под этим лозунгом и прикрытием делают все, что, по их мнению, отвечает их интересам".

Полищук, ссылаясь на письмо Верховного лидера Исламской революции американским студентам, поддерживающим палестинский народ, считает это письмо раскрывающим правду, и заявил: "Учитывая богатое содержание, это письмо должно достичь своей аудитории; хотя американские власти всеми средствами пытаются предотвратить публикацию любого просветительского содержания".

Он продолжил: "Я считаю, что долг других мировых лидеров в нынешней ситуации также заключается в том, чтобы говорить правду; если они не будут делиться правдой со своими людьми, нации не увидят реальную международную сцену, и мир снова будет обманут Америкой и продолжением преступлений израильского режима в вопросе Палестины".