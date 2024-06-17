Лживые защитники прав человека дали режиму Израиля иммунитет от детских убийств в Палестине: Канани

Официальный представитель Министерства иностранных дел Насер Канани на своей личной странице в социальных сетях написал: «Представитель Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) заявил, что можно сказать, что война в Газе - это война против детей».

Он продолжил: «Во время войны в Газе больше всего сотрудников ООН погибло, чем в любом другом конфликте в истории этой организации».

Он подчеркнул: «Так вот возникает вопрос, несмотря на эти болезненные и потрясающие факты, кто дал этот иммунитет преступному режиму и убийцам детей из Израиля, чтобы они могли продолжать ежедневные убийства детей и людей в Палестине на глазах у всего мира, международных организаций и правозащитников?! Те же лживые и наглые защитники прав человека!»