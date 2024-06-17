Сионистские протестующие заблокировали улицы Иерусалима

По сообщению египетского новостного агентства "Аль-Шарук", израильские СМИ сообщили, что эти протесты состоялись сегодня утром в понедельник на шоссе №1, ведущем к шоссе №16 в Иерусалиме, и планируется, что подобные протесты пройдут и в других районах Израиля.

Агентство Walla в этой связи сообщило: «протестующие также заблокировали шоссе №2 в Герцлии и остановили движение на перекрестке Газит на шоссе №45, а также на перекрестке Явне недалеко от Акко».

Оппозиционные СМИ и активисты, выступающие против кабинета Биньямина Нетаньяху, премьер-министра сионистского режима, также опубликовали фотографии протестов, которые продолжаются уже второй день подряд.

Согласно сообщению, ожидается, что протесты сегодня продолжатся, и к ним присоединятся участники ночных демонстраций возле Кнессета. Затем протестующие направятся к резиденции Нетаньяху на улице Газа в оккупированном Иерусалиме.