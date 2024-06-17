17 июн. 2024 г., 15:26
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journalistShahram Moumeni Noukandeh

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Москва: условия мира для Украины станут жестче

17 июн. 2024 г., 15:26
??????? ID: 85511913
Москва: условия мира для Украины станут жестче

Тегеран, 17 июня, ИРНА - Москва, после игнорирования условий президента России Владимира Путина для начала мирных переговоров на Украине, подчеркнула, что если Украина откажется от предложения президента России Владимира Путина по урегулированию конфликта, то следующие условия будут более жесткие

Как сообщают русские СМИ, Сергей Нарышкин, глава российской разведки и близкий союзник Путина, заявил, что если текущие предложения президента России для мирного договора с Украиной не будут приняты, то следующие условия для мира станут более жесткими.

В пятницу президент России заявил, что если Украина откажется от своих амбиций в отношении НАТО и выведет свои войска из четырех украинских регионов, Москва прекратит огонь и вступит в мирные переговоры.

Путин сказал, что Россия готова отвести свои войска с территории Украины, чтобы создать условия для мира.

Эти заявления Путина были встречены негативной реакцией со стороны Украины и лидеров западных стран, которые каждый по-своему проигнорировали российское предложение и сочли его неприемлемым.

0 Persons
journalistShahram Moumeni Noukandeh

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