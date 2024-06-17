Как сообщают русские СМИ, Сергей Нарышкин, глава российской разведки и близкий союзник Путина, заявил, что если текущие предложения президента России для мирного договора с Украиной не будут приняты, то следующие условия для мира станут более жесткими.

В пятницу президент России заявил, что если Украина откажется от своих амбиций в отношении НАТО и выведет свои войска из четырех украинских регионов, Москва прекратит огонь и вступит в мирные переговоры.

Путин сказал, что Россия готова отвести свои войска с территории Украины, чтобы создать условия для мира.

Эти заявления Путина были встречены негативной реакцией со стороны Украины и лидеров западных стран, которые каждый по-своему проигнорировали российское предложение и сочли его неприемлемым.