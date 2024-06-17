Оксфам: невинных палестинских детей убивают британским оружием

«Действие Лондона по продаже оружия Израилю и одновременно оказанию гуманитарной помощи Газе рационально и нравственно противоречивы», - сказала Бегум в интервью Guardian.

Бегум, вступившая в должность исполнительного директора Оксфам в апреле и только что вернувшаяся из командировки на оккупированный Западный берег реки Иордан, подчеркнула, что Британия должна прекратить продажу оружия сионистскому режиму.

«Лондон не может одновременно отправлять гуманитарные помощи в Газу и говорить о своем желании установить мир в этом регионе, но в то же время передавать свои бомбы в распоряжение Израиля», - заявила она.