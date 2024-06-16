В тюрьмах Израиля находятся более 9 тыс. заключенных

"В тюрьмах сионистского режима по-прежнему находится более 9300 палестинских заключенных, в том числе 75 женщин и 250 детей", говорится в заявлении.

В нем отмечается, что в эту статистику не включены жители сектора Газа, попавшие в плен к сионистскому режиму во время войны против этого региона, а их число достигает тысяч.

Клуб поддержки палестинских заключенных также объявил, что число палестинцев на Западном Берегу, взятых под временную стражу израильским режимом, превышает 3400 человек.

Ранее, 27 мая, клуб поддержки палестинских заключенных сообщил, что израильские силовики с 7 октября 2023 года задержали на Западном берегу реки Иордан и в Иорданской долине около 8875 человек.