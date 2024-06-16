16 июн. 2024 г., 19:22
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И.о главы МИД Ирана провел встречу со спецпредставителем МИД РФ

16 июн. 2024 г., 19:22
??????? ID: 85511418
И.о главы МИД Ирана провел встречу со спецпредставителем МИД РФ

Тегеран, 16 июня. ИРНА — Исполняющий обязанности министра иностранных дел Исламской Республики Иран Али Багери Кани и специальный представитель Министра иностранных дел Российской Федерации по содействию нормализации отношений между Республикой Армения и Азербайджанской Республикой провели переговоры в Тегеране.

Касаясь совпадения позиций двух стран по важным региональным и международным вопросам, исполняющий обязанности министра иностранных дел назвал Кавказский регион зоной национальных интересов и безопасности двух стран и подчеркнул необходимость сотрудничества между двумя странами в этом регионе.

Багери заявил о необходимости мирного решения конфликтов в регионе, отметив важность и чувствительность текущих событий в кавказском регионе, особенно тенденция усиления вмешательства со стороны иностранцев. "Все это требует стратегической координации и постоянных консультаций между официальными лицами Ирана и России, и в этой связи максимального использования потенциала региональных механизмовтакие, как механизм 3+3 для решения проблем региона", подчеркнул он.

Багери также отметил важность расширения регионального сотрудничества и сближения, обеспечение безопасности, стабильности и коллективных интересов стран Кавказского региона.

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