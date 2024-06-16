Верховный лидер помиловал и сократил сроки 2654 заключённым

По случаю наступления благословенных праздников Курбан и Гадир Хум Лидер Исламской революции, Аятолла Хаменеи выразил согласие с предложением о помиловании, или сокращении срока, или изменении наказания 2654 заключенным. Об этом сообщил заместитель судебной власти Ирана Садег Рахими.

Он отметил, что глава судебной власти страны Голам Хоссейн Мохсени Эжеи по случаю наступления праздников Курбан и Гадир Хум представил Верховному Лидеру революции прошение о помиловании, или сокращении срока, или изменении наказания 2654 заключенным, которые отвечают всем необходимым требованиям и условиям комиссии по амнистии и помилованию.

"На данном этапе амнистию получили 182 женщины, 30 иностранных граждан, 53 осужденных за совершение преступления против безопасности страны, а также 6 несовершеннолетних", добавил Рахими.