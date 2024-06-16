«В ходе первой операции судно Verbena затонуло в Аденском заливе после того, как подверглось обстрелу ракетами йеменской армии», - добавил генерал Ас-Сари.
По его словам, судно TUTOR, который был атакован беспилотниками и баллистическими ракетами, также находится под угрозой затопления в ближайшие часы.
Ас-Сари заявил, что корабли, подвергшиеся нападению йеменской армии за последние 72 часа из-за нарушения эмбарго на заход в порты оккупированной Палестины, будут потоплены.
Официальный представитель вооруженных сил Йемена в очередной раз предупредил все компании о последствиях торговли с израильским врагом и захода их судов в порты оккупированной Палестины.
Йеменская армия потопила два направлявшихся в Израиль судна
Тегеран, 16 июня, ИРНА – Официальный представитель вооруженных сил Йемена бригадный генерал Яхья Ас-Сари, объявив в субботу вечером об атаке на два судна, направлявшихся в оккупированную Палестину, заявил, что это их подарок палестинским боевикам по случаю праздником Курбан-байрам.
«В ходе первой операции судно Verbena затонуло в Аденском заливе после того, как подверглось обстрелу ракетами йеменской армии», - добавил генерал Ас-Сари.
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