15 июн. 2024 г., 21:44
Новости ID: 85510303
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journalistShahram Moumeni Noukandeh

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Мохбер акцентировал внимание на скорейшем выполнении всеобъемлющей программы совместного сотрудничества Ирана и России

15 июн. 2024 г., 21:44
Новости ID: 85510303
Мохбер акцентировал внимание на скорейшем выполнении всеобъемлющей программы совместного сотрудничества Ирана и России

Тегеран, 15 июня, ИРНА - Исполняющий обязанности президента Ирана на встрече с председателем Комитета по международным делам Государственной Думы России расценил расширение сотрудничества Тегерана и Москвы при правительстве Эбрахима Раиси как основу для новых региональных уравнений и подчеркнул важность как можно более быстрой реализации всеобъемлющей программы сотрудничества двух стран.

Мохаммад Мохбер, исполняющий обязанности президента, в ходе встречи с Леонидом Слуцким, председателем Комитета по международным делам Государственной Думы России, выразил благодарность за слова соболезнования и поддержки, направленные правительством и президентом России в адрес иранского правительства и народа в связи с трагической гибелью аятоллы Раиси и его спутников.

Он охарактеризовал отношения Тегерана и Москвы как базирующиеся на долгосрочных и устойчивых интересах двух стран и подчеркнул необходимость скорейшей окончательной реализации всеобъемлющего соглашения о сотрудничестве между двумя странами, Север-Юг коридора и запуска железнодорожной линии Решт-Астара.

На этой встрече, в которой также присутствовал помощник президента России Игорь Левитин, Мохбер назвал расширение сотрудничества Тегерана и Москвы при правительстве Раиси основой для новых региональных уравнений и, подчеркивая важность скорейшей реализации всеобъемлющей программы сотрудничества Ирана и России, настаивал на принятии необходимых решений для ее быстрейшего воплощения в жизнь.

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journalistShahram Moumeni Noukandeh

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