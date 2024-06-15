Мохбер акцентировал внимание на скорейшем выполнении всеобъемлющей программы совместного сотрудничества Ирана и России

Мохаммад Мохбер, исполняющий обязанности президента, в ходе встречи с Леонидом Слуцким, председателем Комитета по международным делам Государственной Думы России, выразил благодарность за слова соболезнования и поддержки, направленные правительством и президентом России в адрес иранского правительства и народа в связи с трагической гибелью аятоллы Раиси и его спутников.

Он охарактеризовал отношения Тегерана и Москвы как базирующиеся на долгосрочных и устойчивых интересах двух стран и подчеркнул необходимость скорейшей окончательной реализации всеобъемлющего соглашения о сотрудничестве между двумя странами, Север-Юг коридора и запуска железнодорожной линии Решт-Астара.

На этой встрече, в которой также присутствовал помощник президента России Игорь Левитин, Мохбер назвал расширение сотрудничества Тегерана и Москвы при правительстве Раиси основой для новых региональных уравнений и, подчеркивая важность скорейшей реализации всеобъемлющей программы сотрудничества Ирана и России, настаивал на принятии необходимых решений для ее быстрейшего воплощения в жизнь.