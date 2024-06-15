Масштабная атака "Хезболла" на военный объект армии сионистского режима

В своем заявлении Ливанское исламское сопротивление сообщило, что в этой атаке бойцы Сопротивления нанесли удар по штабу командования и месту расположения офицеров и военных артиллерийского батальона западной бригады армии сионистского режима, нанеся им потери.

В заявлении также говорится, что в результате этой атаки часть упомянутой базы была разрушена, начался пожар, а находившиеся там люди были убиты или ранены.

Сионистские СМИ также сообщили со ссылкой на радио армии этого режима, что, после того как системы ПВО армии Израиля не смогли перехватить беспилотники "Хезболла", некоторые из этих беспилотников взорвались на западе Галилеи, вызвав пожар в этом районе.