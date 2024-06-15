Запущена первая прямая авиарейс между Грозным, Россия, и Тегераном

Машаллах Аскари-Хеммет в четверг в интервью ИРНА в Москве заявил, что с этого момента будет выполняться еженедельный рейс туда и обратно по маршруту Тегеран - Грозный - Тегеран по понедельникам.

Он сказал, что в случае увеличения спроса на поездки по этому маршруту, возможно, будут выполняться три рейса в неделю.

Директор Mahan Air в России напомнил, что в настоящее время компания выполняет четыре запланированных рейса в неделю по маршруту Тегеран-Москва-Тегеран по воскресеньям, вторникам, средам и четвергам.

Он добавил, что компания также выполняет один рейс по пятницам по маршруту Тегеран-Санкт-Петербург-Тегеран.

Ранее российские СМИ сообщали, что первый рейс иранской авиакомпании Mahan Air приземлился в Грозном в понедельник, 10 июня 2024 года.