Сиамские близнецы в Ширазе отделены друг от друга

Руководитель детского хирургического отделения больницы Намази в Ширазе Али Бахадори в субботу на пресс-конференции сказал: «Рокие и Умм аль-Банин - это девочки-близнецы, родом из Ахваза, которые родились сросшимися 10 месяцев назад. Эти близнецы были сращены в области тонкой кишки, поджелудочной железы и двенадцатиперстной кишки, что увеличивало риск хирургического вмешательства.

Али Бахадори добавил: медицинская команда Университета медицинских наук Шираза в больнице Намази решила провести операцию по разделению этих близнецов в возрасте 3,5 месяцев. Во время операции медицинская команда обнаружила другие места сращения близнецов, из-за чего на первом этапе удалось разделить только их печень.

Руководитель детского хирургического отделения больницы Намази в Ширазе, отметив, что печень этих девочек-близнецов была разделена в 3-месячном возрасте, сказал: «мы обнаружили, что общий проток двух печеней впадал в один отверстие, и полное разделение в 3-месячном возрасте было невозможно, поэтому второй этап операции был отложен до 10-месячного возраста».

Он продолжил: «по прошествии времени и достижении 10-месячного возраста близнецов, три дня назад в больнице Намази в Ширазе начался второй этап операции по их полному разделению, и они были разделены».

Руководитель детского хирургического отделения больницы Намази в Ширазе заявил: обычно один из 50-100 тысяч родившихся близнецов являются сросшимися.

Он также добавил, что ранее были разделены два других сросшихся близнеца из Марвдашт и Ларестана, которые были сращены в области грудины и диафрагмы.