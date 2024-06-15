Преподавательница вузов России прокомментировала студенческие протесты в США и письмо аятоллы Хаменеи

«Также это означает, что надо отделять правительство Америки от ее народа, особенно молодежи, очень многие из которой поддерживают Палестину и осуждают преступления Израиля», - заявила Раванди-Фадаи.

Отметив, что в университетах США произошли массовые протесты в поддержку Палестины и против преступлений Израиля над ней, русская преподавательница добавила: «В них приняли участие, по опросам, более 8% студентов. При этом, арестовано было около 3 тыс. студентов, в некоторых случаях полиция силой разгоняла демонстрации».

«Мы видим серьезные нарушения демократических принципов: свободы слова и собраний», - отметила Раванди-Фадаи, подтвердив слова министра иностранных дел России С. Лаврова о том, что Америка становится полицейским государством.

«Я бы добавила еще и антироссийскую пропаганду, не соответствующую действительности, которую часто можно услышать в Америке, особенно в государственных СМИ», - сказала она.

«Америка всё-таки осталась более или менее свободной страной для многих, но, увы, ведёт себя всё чаще и чаще как полицейское государство, - пояснила Раванди-Фадаи. - Будем надеяться, что такая тенденция прекратится, но пока вектор развития событий не очень обнадёживает».

По ее словам, за последнее несколько лет были раскрыты журналистами многочисленные попытки американских разведывательных структур (NSA, FBI, CIA) подавить инакомыслие – особенно в виртуальном пространстве, в соцсетях.

По поводу Палестины, студентов, и свободы слова Раванди-Фадаи отметила, что в течение последнего десятилетия открытые дебаты по ближневосточному конфликту в американских университетах были значительно ограничены, и общественное мнение под социальным давлением склонялось к тому, что Израиль имеет право делать все, что он хочет, в то время как палестинцы не имеют никаких прав.

«Это меняется. Уже принято «на людях» критиковать Израиль. Естественно, такой поворот не устраивает сторонников более агрессивной израильской политики – ястребов и консервативных американцев», - добавила она.

«Такие яростные произраильские силы пытаются дискредитировать студенческие демонстрации «студентам платят (Сорос им платят)» например, - сказала она. - Стоит отметить, что многие молодые евреи в Штатах не поддерживают агрессивную политику Нетаньяху по отношению к Палестине».

«Если раньше только маргинальные голоса критиковали Израиль, то сейчас эти голоса «перекочевывают» ближе к центру», - напомнила доцент кафедры современного Востока и Африки РГГУ в интервью корреспонденту ИРНА.

«Это является серьезным изменением в американской политической арене и пугает многих – ведь если Израиль потеряет поддержку США, то будет катастрофа, - прокомментировала она. - В ближайшее время вряд ли потеряют, но трещины появились. Студенческие демонстрации показательны в этом отношении».

«На мой взгляд, самое главное для государств, поддерживающих Палестину - объединиться, действовать коллективными силами», - подчеркнула Раванди-Фадаи.