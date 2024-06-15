15 июн. 2024 г., 12:51
Новости ID: 85509749
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Сообщение пресс-секретаря бригад «Аль-Касам» к паломникам во время хаджа

15 июн. 2024 г., 12:51
Новости ID: 85509749
Сообщение пресс-секретаря бригад «Аль-Касам» к паломникам во время хаджа

Тегеран, 15 июня, ИРНА - Пресс-секретарь бригад Шахида «Изз ад-Дина аль-Касама», военного крыла Палестинского исламского движения сопротивления (ХАМАС), попросил паломников Дома Аллаха (Каабы) молиться за Газу и палестинский народ.

Абу Убейда, пресс-секретарь бригад аль-Касам, в своем обращении к паломникам Дома Аллаха, сказал: "Мы просим паломников Дома Аллаха совершать особые молитвы за наших братьев в Газе и Палестине и вспоминать Газу и терпеливый народ, а также моджахедов в эти великие и благословенные моменты во время совершения обрядов хаджа".

Он подчеркнул: "Пока гости Аллаха заняты совершением обязательного паломничества хадж, мы от имени великой исламской уммы заняты исполнением обязанности джихада против врагов Аллаха".

Абу Убейда добавил: "Буря аль-Аксы началась, чтобы защитить третье святое место мусульман, и хадж - хорошая возможность напомнить двум миллиардам мусульман о реальности нашей войны с врагом, который оскорбляет Ми'радж (вознесение) Пророка и ежедневно расширяет коррупцию и иудаизацию".

1 Persons
journalistShahram Moumeni Noukandeh

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