СМИ сионистского режима: «Хезболла» выпустила более 60 ракет по Израилю

По данным армейского радио Израиля, пожар не потушен на северном фронте оккупированных территорий, и «Хезболла» по-прежнему решительно реагирует на провокации армии сионистского режима. Ранее ивритоязычные источники сообщили о масштабном пожаре в районе кибуца Барам на севере оккупированной Палестины в результате ракетных атак «Хезболла», а также об усилиях четырех пожарных команд по тушению огня.