15 июн. 2024 г., 12:34
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СМИ сионистского режима: «Хезболла» выпустила более 60 ракет по Израилю

15 июн. 2024 г., 12:34
??????? ID: 85509701
СМИ сионистского режима: «Хезболла» выпустила более 60 ракет по Израилю

Тегеран, 15 июня, ИРНА – Армейское радио Израиля сообщило, что в пятницу ливанское движение сопротивления «Хезболла» выпустило более 60 ракет по Израилю.

По данным армейского радио Израиля, пожар не потушен на северном фронте оккупированных территорий, и «Хезболла» по-прежнему решительно реагирует на провокации армии сионистского режима. Ранее ивритоязычные источники сообщили о масштабном пожаре в районе кибуца Барам на севере оккупированной Палестины в результате ракетных атак «Хезболла», а также об усилиях четырех пожарных команд по тушению огня.

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