Министр сельскохозяйственного джихада Ирана представил дрон опрыскиватель «Captain Bee»

Этот продукт называется «Дрон Captain Bee» и ввиду его конструктивной структуры, уменьшения расхода батареи и особого проектирования его крыльев обладает большей устойчивостью. «Дрон Captain Bee» характеризуется наличием модулей и солнечных панелей для эффективного опрыскивания. Другой уникальной особенностью этого дрона является возможность удаленного отслеживания и управления дрона с помощью искусственного интеллекта.