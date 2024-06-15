Этот продукт называется «Дрон Captain Bee» и ввиду его конструктивной структуры, уменьшения расхода батареи и особого проектирования его крыльев обладает большей устойчивостью. «Дрон Captain Bee» характеризуется наличием модулей и солнечных панелей для эффективного опрыскивания. Другой уникальной особенностью этого дрона является возможность удаленного отслеживания и управления дрона с помощью искусственного интеллекта.
Министр сельскохозяйственного джихада Ирана представил дрон опрыскиватель «Captain Bee»
15 июн. 2024 г., 12:23
Новости ID: 85509684
Тегеран, 15 июня, ИРНА – Министр сельскохозяйственного джихада Исламской Республики Иран сегодня на выставке «Абадиран» представил новый дрон опрыскиватель «Captain Bee», произведённый компанией, основанной на знаниях.
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