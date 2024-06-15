Отречение от сионистского режима и США должно распространиться за пределы хаджа среди всех мусульман

Ниже приводятся слова Лидера.

Хвала Аллаху, Господу миров! Мы посылаем пожелания мира и приветствия наилучшему из созданий, пророку нашему Мухаммаду аль-Мустафе и его пречистому семейству, избранным сподвижникам, и тем, кто праведными деяниями следует им до судного Дня!

Ласкающая душу мелодия Ибрахима, которая согласно предписанию Всевышнего, призывает всех людей во все времена к Каабе в сезон хаджа, в этом году притянула сердца группы мусульман со всего мира к средоточию единобожия и единства, сотворила это величественное и разнообразное собрание людей и продемонстрировала своим и чужим человеческую масштабность Ислама и мощь его духовного фактора.

Если благоразумно подойти к грандиозному собранию и замысловатым обрядам хаджа, это вселит уверенность в сердца мусульман и станет для них источником уверенности, а у врагов и недоброжелателей вызовет страх и большую панику.

Не удивительно, если враги и недоброжелатели исламской уммы подвергнут нападкам и сомнениям обе эти стороны предписания хаджа; как посредством выделения религиозных и политических противоречий, так и посредством умаления священных и духовных аспектов.

Коран называет паломничество к Дому Бога олицетворением покорности, зикра и смиренности; олицетворением одинакового благородства людей; олицетворением благоустроенности материальной и духовной жизни человека; олицетворением божественного руководства и благословения; олицетворением нравственного спокойствия и практического компромисса между братьями и олицетворением занятия могущественной позиции и отречения от врагов.

Размышление над аятами о хадже и осмысление деяний и обрядов этого несравненного предписания показывают нам эти и прочие подобные таинства в замысловатой совокупности паломничества к Дому Бога.

Братья и сестры, совершающие паломничество к Дому Бога, вы сегодня находитесь на арене применения этих пресветлых учений и истин. По мере возможности сблизьте свои мысли и поступки с ними и привезите с собой домой восстановленную сущность, переплетенную с этими возвышенными смыслами. Это станет тем самым ценным и настоящим вашим гостинцем из хаджа.

Вопрос об отречении в этом году является более важным, чем в прошлом. Трагические события в Газе, которые являются беспрецедентными в современной истории и дерзость безжалостного сионистского режима, олицетворяющего собой жестокосердие и бесчеловечность и, безусловно, исчезающего, не оставляют места для каких-либо соображений и отношений любому мусульманскому направлению, человеку, партии и правительству. Отречение в этом году должно продолжаться в странах и городах, населенных мусульманами, во всем мире вне сезона и миката хаджа и распространиться не только на паломников Дома Бога, но на все народы.

Это отречение от сионистского режима и его покровителей, особенно США, должно показать себя на словах и на деле народов и правительств и не дать палачам возможность действовать.

Железное Сопротивление Палестины и терпеливых и многострадальных жителей Газы, великолепие терпения и сопротивления которых заставило мир отозваться похвалой и высокой оценкой, должно быть поддержано всесторонне.

Я молю Всевышнего о полной и быстрой победе для них, а для вас, уважаемых паломников я молю о принятии вашего хаджа. Да пребудет с вами принятая Богом молитва его светлости Имама Махди (да будут принесены ему в жертву наши души!).